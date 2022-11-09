Джакарта, 9 ноября, 2022, 15:32 — ИА Регнум. В национальном агентстве по борьбе со стихийными бедствиями в Индонезии заявили, что с начала 2022 года на страну обрушилось около 3207 стихийных бедствий, сообщает CNN Indonesia.

(сс) Department of Foreign Affairs and Trade Стихийные бедствия в Индонезии

В настоящее время наводнения происходят почти на всей территории Индонезии.

«Весь остров Суматра пострадал от наводнений. В Ачехе, в среднем, все районы были затоплены. Вся Ява, Западный Калимантан, Центральный Калимантан также пострадали», — говорится в заявлении агентства по борьбе со стихийными бедствиями в Индонезии.

Ранее национальное агентстве по борьбе со стихийными бедствиями предупреждало, что экстремальные погодные условия будут наблюдаться в течение ноября 2022 года по февраль 2023 года. Однако пик сезона дождей, по прогнозам, придется на декабрь 2022 — январь 2023 года.

Ранее министр-координатор по вопросам человеческого развития и культуры Мухаджир Эфенди также предсказал, что интенсивность стихийных бедствий в Индонезии возрастет в ближайшие три месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, вулкан Семеру, расположенный в Индонезии, выбросил в небо столб пепла на высоту 1500 метров.