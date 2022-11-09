Херсон, 9 ноября, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Сдавать или отдавать русский город Херсон никто не намерен. Соответствующее обращение к херсонцам опубликовала городская военно-гражданская администрация 9 ноября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

«Херсон — неотъемлемая часть Российской Федерации. И сдавать или отдавать русский город никто и никогда не будет. От террористических атак неонацистского киевского режима его защищают так же, как и любой другой город России. Все вражеские попытки прорывов пресекаются еще на подступах к глубоко эшелонированным оборонительным позициям наших воинов», — говорится в обращении.

Власти призывают жителей не поддаваться на провокации, действия всех «ждунов» получат адекватную оценку в соответствии с указом президента Российской Федерации Владимира Путина «О введении военного положения на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей», подчеркнули в администрации, напомнив, что распространение недостоверной или клеветнической информации в отношении действий органов государственной власти, воинских частей и подразделений, сведений, содержащих государственную тайну, а также панических слухов, влекут за собой в том числе и уголовную ответственность.

«Россия из Херсона никуда не ушла и не уйдет. Мы вместе навсегда. Мы и есть Россия!» — говорится в обращении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее киевские боевики предприняли очередные попытки атаковать позиции ВС России на николаево-криворожском направлении, однако ни одна из них не увенчалась успехом.