Тбилиси, 9 ноября, 2022, 15:09 — ИА Регнум. Часть членов самой крупной оппозиционной партии Грузии «Единое национальное движение» (ЕНД) требуют сменить руководство партии. Об этом 9 ноября объявил на брифинге один из лидеров ЕНД Ираклий Надирадзе в сопровождении группы соратников.

European People's Party Никанор Мелия

«Мы думаем, что усиление партии должно основываться на укреплении внутрипартийной демократии и внутрипартийных выборов на всех уровнях. Требуем переизбрания политического секретариата, политсовета и, главное, проведения выборов председателя», — заявил Надирадзе.

Он подчеркнул, что председатель ЕНД должен получить «легитимацию», чтобы партия могла с новой силой продолжить политическую борьбу.

Другой активист «Нацдвижения» Акакий Минашвили, комментируя это заявление телеканалу «Мтавари архи», заявил, что председатель ЕНД Ника Мелия и сам говорил, что нужны внутрипартийные выборы, но только после того, как получится добиться освобождения основателя партии, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

«Сейчас критический момент… Очень грустно и прискорбно, что в этот период был проведён такой брифинг», — сказал Минашвили.

Напомним, в октябре Мелия возмутился, узнав, что экс-министр обороны Грузии, бизнесмен и основатель оппозиционного телеканала «Формула» Давид Кезерашвили спонсирует одного из членов ЕНД. На это последовала критика в адрес Мелии от однопартийцев. От председателя ЕНД потребовали покинуть этот пост. В правящей партии «Грузинская мечта» по этому и подобным поводам заявляют, что в «Нацдвижении» якобы назревает раскол.