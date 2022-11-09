Донецк, 9 ноября, 2022, 14:35 — ИА Регнум. В данный момент в районе села Павловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) ведутся тяжёлые бои, этот населённый пункт необходимо занять, чтобы российские военные продвигались дальше. Об этом 9 ноября рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Первого канала».

Smdnr.ru Денис Пушилин

Как отметил врио главы ДНР, в настоящий момент операция по освобождению города Угледара продолжается.

«Очень тяжёлые бои продолжаются в районе населённого пункта Павловка, но без занятия Павловки, без полного освобождения данного населённого пункта крайне затруднительно будет продвижение и освобождение уже Угледара, что тоже является важным в плане того, чтобы отодвинуть противника — от Донецка, в частности», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Петровский район Донецка был обстрелян боевиками ВСУ.