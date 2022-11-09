Астана, 9 ноября, 2022, 14:34 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял генерального директора нефтегазового супергиганта Shell Бена ван Бердена и директора компании по комплексным решениям в газовом и энергетическом секторах Ваэлем Саваном. Об этом 9 ноября сообщает пресс-служба главы государства.

Официальный сайт президента Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев

«В ходе беседы были обсуждены перспективы сотрудничества в нефтегазовой и энергетической сферах. Особое внимание было уделено дальнейшему освоению месторождений Карашиганак и Кашаган», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Токаев поблагодарил уходящего с поста Бердена за вклад в развитие нефтегазовой отрасли Казахстана. Президент страны также пожелал успехов Савану, которого планируется назначит на пост гендиректора компании.

Также сообщается, что Токаев наградил Бердена орденом «Дружбы» II степени.

Стоит отметить, что, согласно открытым источникам, Shell принадлежит около 17% месторождения Кашаган и около 29% месторождения Карашиганак.