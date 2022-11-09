Париж, 9 ноября, 2022, 14:18 — ИА Регнум. В то время, как президент Франции Эммануэль Макрон должен обсудить будущий бюджет французской армии во время поездки в Тулон, бывший начальник штаба генерал Пьер де Вилье считает, что предусмотренных сумм недостаточно, передает BFM TV.

Amc.af.mil Французские военные

Во время поездки в Тулон, Эммануэль Макрон должен наметить контуры в области обороны. В центре — бюджет, предоставленный армиям в соответствии с законом о военном программировании, который будет определять их средства в период с 2024 по 2030 год.

Военный бюджет Франции растет, увеличившись до 44 млрд евро на 2023 год. Со своей стороны, Германия объявила об исключительном увеличении бюджета на $100 млрд, предназначенного для ее армии.

Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр хотел бы, чтобы бюджет 2024–2030 годов составлял максимум 377 млрд евро, в то время как Себастьен Лекорню, министр вооруженных сил, оценивает бюджет в 410 млрд евро, необходимый для достижения оперативных целей. По данным L’Opinion, военные оценивают потребности армии в 430 млрд евро.

«Когда вы строите образцовую армию для защиты Франции и французского народа, вы должны начать с угроз, а затем определить бюджетный пакет. Мы находимся в периоде военной экономики, президент был прав», — заявил генерал Пьер де Вилье.

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