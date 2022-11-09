Донецк, 9 ноября, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Боевики преступного режима Киева обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка. Об этом 9 ноября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерийский обстрел

Уточняется, что обстрел Кировского и Куйбышевского районов Донецка со стороны киевских нацистов был зафиксирован в 12:37 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено четыре снаряда калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Херсонской области были подорваны Тягинский, Дарьевский и Нововасильевский мосты.