* запрещённая в России организация

Ростов-на-Дону, 9 ноября, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону начал рассмотрение по существу уголовного дела в отношении Дениса Мурыги, который являлся заместителем командира батальона «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Свою вину на состоявшемся судебном заседании 9 ноября он признал.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Продолжение судебного заседания, на котором будет организована явка свидетелей, состоится 22 ноября в 10:00 мск.

ИА REGNUM сообщало, что Мурыга обвиняется в участии в незаконном вооруженном формировании и прохождении обучения в целях осуществления теракта. Следователи полагают, что в 2015 году Мурыга вступил в батальон «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), где был обеспечен оружием, боеприпасами, военной формой, а также прошёл специальное обучение и выполнял обязанности по охране батальона «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и территории лагеря, расположенного в Луганской Народной Республике.

Мурыгу обвиняют в подрыве моста в ЛНР, в результате чего погибли часовые Народной милиции ЛНР.