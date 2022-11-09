Стокгольм, , 12:39 — REGNUM Редакция шведской газеты SvD положительно оценивает поездку премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона (Умеренные) в Турцию. Однако на пути Швеции в НАТО Турция может выдвинуть дополнительные требования.

Реджеп Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

Особенно благоприятной для Швеции складывается ситуация после того, как советник президента Турции Реджепа Эрдогана Фахреттин Алтун не упомянул экстрадицию некоторых лиц в качестве абсолютного требования для вступления Швеции в НАТО, когда он писал статью для шведской прессы.

Благодаря этому поездка Кристерссона в Анкару началась хорошо, считает редакция SvD. Президент Турции сказал, что надеется на успех на следующей встрече в Стокгольме. Однако в течение месяца, предшествующего встрече, Турция может продолжать выдвигать требования.

«Вопрос сейчас в том, насколько шведское правительство готово продолжать идти по этому пути», — говорится в статье.

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