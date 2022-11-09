София, , 12:34 — REGNUM Правительство Болгарии не рассматривает возможности отправки в район болгарско-турецкой границы дополнительных армейских или полицейских сил. Об этом 9 ноября со ссылкой на заявление заместителя главы болгарского МВД Станимира Станева сообщает БНР.

Флаг Болгарии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По словам Станева, на сегодняшний день ситуация в приграничных с Турцией болгарских регионах находится под полным контролем правоохранителей двух стран.

«Необходимости в усилении контингента пограничной полиции и армии в регионе нет», — резюмировал, в частности, он.

Ранее в болгарском сегменте интернета появились сообщения о прибытии в Бургасскую область подразделений полицейского спецназа для усиленной охраны КПП «Капитан Андреево» на болгарско-турецкой границе.

Напомним, 7 ноября в районе Елхово в непосредственной близости от зоны разграничения с Турцией был застрелен болгарский пограничник. Сутки спустя подозреваемого в совершении этого преступления гражданина задержали в окрестностях Стамбула.