В Болгарии опровергли информацию о переброске спецназа на границу с Турцией
София, 9 ноября, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Правительство Болгарии не рассматривает возможности отправки в район болгарско-турецкой границы дополнительных армейских или полицейских сил. Об этом 9 ноября со ссылкой на заявление заместителя главы болгарского МВД Станимира Станева сообщает БНР.
По словам Станева, на сегодняшний день ситуация в приграничных с Турцией болгарских регионах находится под полным контролем правоохранителей двух стран.
«Необходимости в усилении контингента пограничной полиции и армии в регионе нет», — резюмировал, в частности, он.
Ранее в болгарском сегменте интернета появились сообщения о прибытии в Бургасскую область подразделений полицейского спецназа для усиленной охраны КПП «Капитан Андреево» на болгарско-турецкой границе.
Напомним, 7 ноября в районе Елхово в непосредственной близости от зоны разграничения с Турцией был застрелен болгарский пограничник. Сутки спустя подозреваемого в совершении этого преступления гражданина задержали в окрестностях Стамбула.