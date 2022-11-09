Стокгольм, , 12:37 — REGNUM Девятого ноября лидер Центристов Анни Лёф даст показания в суде по делу о предполагаемом террористическом акте в Висбю. Об этом пишет газета Aftonbladet.

Анни Лёф Centerpartiet.se

Как утверждает обвинение, Лёф была выбран как одна из целей обвиняемого 33-летнего Теодора Энгстрёма, и поэтому она будет заслушана в качестве истца по этому делу.

Суд над Энгстрёмом начался 7 ноября и продолжится в течение всей недели.

Ожидается, что сам Энгстрём будет заслушан также 8 ноября. Сейчас его обвиняют в совершении террористического акта в ходе политической недели в Висбю, когда летом текущего года на улице была убита известный психиатр.