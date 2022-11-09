Бухарест, , 12:31 — REGNUM На территории крупнейшего аэропорта Румынии — бухарестского комплекса им. Анри Коанда пройдут масштабные антитеррористические учения. Об этом 9 ноября сообщает румынский информационный портал News. ro.

В аэропорту RainerPrang

Согласно официальной информации, соответствующие мероприятия запланированы на четверг, 10 ноября. В них примут участие элитные подразделения МВД и Службы разведки Румынии. Кроме того, в ходе подготовки представители экстренных структур отработают план спасения пассажиров самолета в случае возгорания воздушного транспортного средства.

При этом работа аэропорта в целом будет осуществляться в штатном режиме.

Напомним, ранее правительство Румынии объявило о реализации программы укрепления взаимодействия спецслужб страны на фоне растущей угрозы терроризма.