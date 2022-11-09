Донецк, 9 ноября, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Населённый пункт Новосёловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) был обстрелян боевиками ВСУ. Об этом 9 ноября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерийский обстрел

Уточняется, что обстрел Новосёловки со стороны киевских формирований был осуществлён в 11:30 (совпадает с мск) и в ходе него по населённому пункту было выпущено восемь снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в трёх областях на захваченной преступным режимом Киева территории б. УССР был объявлен режим воздушной тревоги.