Макеевка, ДНР, 9 ноября, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Вооружённые формирования бандеровцев обстреляли Макеевку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 9 ноября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерийский обстрел

Уточняется, что обстрел Макеевки со стороны боевиков ВСУ был зафиксирован в 11:47 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено два снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что губернатор Новгородской области Андрей Никитин посетил место дислокации мобилизованных жителей региона, находящихся на боевом слаживании в Твери и доставил им подарки от властей и земляков.