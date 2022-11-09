Санкт-Петербург, 9 ноября, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга одобрили проект о включении всех 111-ти муниципальных образований региона в реестр территорий, на которых в период Великой Отечественной войны шли боевые действия. Законопроект рассмотрели в первом чтении 9 ноября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Команда бронепоезда после прорыва блокады Ленинграда

Региональный законопроект о мерах по реализации статьи 5.1 Федерального закона «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» направил в Заксобрание губернатор Петербурга Александр Беглов.

«Мы не привязываемся к расположению отдельных частей и видов вооружений, защитных каких-то сооружений, потому что вся территория города фактически была местом боёв, на всей территории города гибли люди», — заявил, представляя документ, член правительства Санкт-Петербурга Константин Сухенко.

Законопроект подготовлен в связи с вступлением в силу указанного Федерального закона. Он предусматривает включение в реестр территорий, где шли военные действия, всех 111 муниципальных образований Санкт-Петербурга.

За его принятие проголосовали 48 депутатов. Время на внесение поправок взяли до 11 ноября. Затем его рассмотрят в городском парламенте во втором чтении.

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Напомним, Ленинград находился во вражеской блокаде с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Город подвергался авиационным и артиллерийским ударам по всей своей территории, а число жертв блокады Ленинграда составляет не менее 1 млн 93 тыс. человек.