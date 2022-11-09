Токио, , 11:52 — REGNUM Протест по поводу нового ракетного запуска выразило Северной Корее правительство Японии. Об этом 9 ноября заявил генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно, его слова приводит телеканал NHK.

«Действия Северной Кореи угрожают безопасности в регионе и мире в целом. Это неприемлемо. Мы выразили протест по дипломатическим каналам в Пекине», — сказал Мацуно.

Также он уточнил, что правительство Японии будет реагировать на ракетные пуски со стороны КЕНДР в тесном сотрудничестве с США, Южной Кореей и международным сообществом, и в том числе в Совет безопасности Организации Объединенных Наций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что новый запуск ракеты в сторону Японского моря произвела Северная Корея.