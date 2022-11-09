Джакарта, 9 ноября, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Министерство транспорта Индонезии ограничило регулярные рейсы на Бали в период с 13 по 17 ноября 2022 года, сообщает Kompas.

Publicdomainpictures.net В аэропорту

«Мы призываем общественность пересмотреть поездки и ожидаем изменений в расписании рейсов на Бали», — говорится в заявлении министерства транспорта.

Основываясь на полученных данных, ожидается, что пик прибытия высоких гостей на саммит G20 придется на 13 ноября, а отъезд — на 16 ноября 2022 года.

«Мы обратились к операторам с призывом проявлять инициативу в предоставлении четкой информации своим клиентам. Например, информация об изменениях в расписании рейсов, задержках, отменах, компенсациях, процессах возврата билетов», — подчеркнули в министерстве транспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, миграционная служба Индонезии будет депортировать иностранных граждан, которые помешают проведению саммита G20 на Бали.