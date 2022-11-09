Париж, 9 ноября, 2022, 11:35 — ИА Регнум. В то время, как Италия приветствовала открытие французских ворот для судна Ocean Viking, французское правительство осудило «неприемлемое поведение» итальянских властей, передает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Поток мигрантов

Противостояние между Италией и Францией продолжается из-за судна Ocean Viking, на борту которого в течение 18 дней находились 234 мигранта. Ранее новоизбранный председатель Совета министров Италии Джорджия Мелони приветствовала решение Франции открыть свои двери для корабля. Однако Франция никогда не подтверждала, что примет судно Ocean Viking в одном из своих портов.

Затем французское правительство осудило «неприемлемое поведение» итальянских властей, которые отказываются принять судно с мигрантами.

«Позиция итальянских властей противоречит морскому праву и духу европейской солидарности. Мы ожидаем чего-то другого от страны, которая сегодня является первым бенефициаром Европейского механизма солидарности», — заявил источник в правительстве Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, корабль OceanViking, на борту которого находятся 234 мигранта, направился к берегам Франции после отказа властей Италии принимать судно в своих портах.