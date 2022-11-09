Пхеньян, 9 ноября, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Новый запуск ракеты в стороны Японского моря провела Северная Корея. Об этом 9 ноября сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на военных Южной Кореи.

Web.de Испытание ракеты КНДР

Отмечается, что, согласно предварительным данным, КНДР произвела запуск баллистической ракеты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что минфин США включил в список физических лиц, попадающих под введённые против КНДР санкции, ещё двух представителей северокорейского государства.