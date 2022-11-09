Стокгольм, 9 ноября, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Несмотря на то, что Элизабет Свантессон (Умеренные) теперь сменила Микаэля Дамберга (Социал-демократы) на посту министра финансов Швеции, их дискуссии до сих пор отличаются ожесточенностью. Так произошло и в ночь на 9 ноября, когда политики обсуждали новый бюджет в эфире телеканале SVT.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Швеция

В свою очередь Дамберг отметил, что Социал-демократы не верят, что сложная экономическая ситуация в Швеции является причиной невыполненных предвыборных обещаний новых властей.

«Мы все знали об этой сложной ситуации во время предвыборной кампании», — заметил бывший глава минфина.

Свантессон же считает, что новое правительство реализует многое из того, что обещало во время выборов.

«Самое главное, что мы обещали, это навести в Швеции порядок», — отметила она.

В частности, Свантессон отметила, что новые власти «разгребают завалы» после того, как Социал-демократы свели на нет атомную энергетику, что привело к росту цен на электроэнергию в Швеции.