Стокгольм, 9 ноября, 2022, 10:59 — ИА Регнум. 8 ноября новый премьер-министр Швеции ​​Ульф Кристерссон посетил Турцию, чтобы встретиться с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. В свою очередь редакция телеканала SVT решила напомнить, что встреча прошла на фоне четырех дел об экстрадиции в Турцию, решение по которым еще не принято.

Иван Шилов ИА REGNUM Швеция

Требование для Швеции и Финляндии, чтобы получить одобрение Турции на вступление в НАТО, заключалось в том, что ряд людей должен быть экстрадирован. С момента начала переговоров между странами правительство Швеции приняло решение об экстрадиции всего лишь одного человека.

Но, напоминают журналисты, в четырех случаях, когда Турция запросила экстрадицию, Верховный суд Швеции постановил, что для осуществления процедуры существуют юридические препятствия. Отмечается, что все четыре человека находятся в списке лиц, которых президент Эрдоган хочет экстрадировать из Швеции, среди прочего, за предполагаемые террористические преступления.