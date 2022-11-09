Бухарест, 9 ноября, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Кабинет министров Румынии одобрил план реконструкции десятков зданий средних школ и больниц по всей стране на общую сумму около 42 млн леев ($8,6 млн). Об этом 9 ноября сообщает бухарестская информационная служба News. ro.

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Согласно официальной информации, соответствующие средства должны быть использованы на создание дополнительных систем электроснабжения и газификации.

«Это гарантирует энергетическую независимость отдельных структур и позволит государству сэкономить крупные суммы на льготных поставках носителей», — заявил министр развития Румынии Аттила Чеке.

По предварительным данным, необходимые средства будут выделены из фондов Еврокомиссии в рамках Национального плана восстановления и устойчивости Румынии (PNRR).

Напомним, на сегодняшний день эффективных источников света и тепла в Румынии лишено до 40% медицинских и учебных заведений.