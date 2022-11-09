Бухарест, 9 ноября, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Сотрудники Национального агентства налоговой администрации Румынии (ANAF) конфисковали в аэропорту румынского города Бакэу самолет крупной региональной авиакомпании Blue Air. Об этом 9 ноября сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Ronnie Macdonald Boeing 737

Согласно официальной информации, соответствующая конфискация была произведена на основе специального судебного постановления. Речь идет о лайнере Boeing 737-500, ранее выполнявшем регулярные международные авиарейсы.

Напомним, по состоянию на конец сентября нынешнего года Blue Air, являющаяся основным лоукостером в Румынии, задолжала государству за обслуживание своих самолетов десятки миллионов американских долларов. В этой связи румынские власти постановили изъять часть авиапарка структуры в пользу государства.