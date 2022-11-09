Вашингтон, , 09:34 — REGNUM Диалог по стратегической стабильности с Россией был заморожен Соединёнными Штатами, которые не делают шагов по его восстановлению. Об этом 9 ноября заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Анатолий Антонов Mil.ru

«Запущенный в 2021 году диалог по стратегической стабильности, в рамках которого велось обсуждение возможных договоренностей на замену ДСНВ (Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений — Прим ред.), «заморожен» по инициативе американской стороны», — сказал он в интервью РИА Новости.

Также Антонов уточнил, что на данный момент американские власти не делают никаких практических шагов для того, чтобы возобновить такой диалог.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 8 ноября официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Москва и Вашингтон договорились об организации двусторонней встречи по вопросу возобновления инспекций в рамках Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).