Екатеринбург, 9 ноября, 2022, 09:48 — ИА Регнум. В Екатеринбурге наградили казаков Оренбургского казачьего войска, в том числе и тех, кто принимал участие в специальной военной операции. Награды Всероссийского казачьего общества вручал первый заместитель (товарищ) атамана ВсКО Константин Перенижко, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Оренбургского войскового казачьего общества.

Наталья Хомутова ИА REGNUM Колонна оренбургских казаков

В частности, за проявленные мужество и отвагу при выполнении боевых задач в ходе проведения специальной военной операции на территории Донецкой и Луганской Народных Республик был награждён помощник атамана Второго казачьего военного отдела Оренбургского казачьего войска войсковой старшина Олег Кросовских. Он был удостоен креста Всероссийского казачьего общества «За заслуги перед казачеством. России» 1 степени.

Крест Всероссийского казачьего общества «За заслуги перед казачеством. России» 2 степени получили казаки Первого отдела Оренбургского казачьего войска Евгений П. и Александр Р. А их однополчанам Константину Б. и Руслану Р. вручили почётные грамоты Всероссийского казачьего общества и нагрудные знаки.

Некоторые из награждённых не смогли присутствовать на церемонии лично, так как находятся в зоне специальной военной операции. Награды передали атаману отдела Сергею Слепову. Когда казаки вернутся домой, то им вручат их в торжественной обстановке.

Также были вручены награды за системную работу по комплектованию казачьих добровольческих подразделений, сбор и доставку гуманитарной помощи в Донецкую и Луганскую Народные Республики и значительный вклад в дело развития российского казачества. Как сообщало ИА REGNUM, оренбургские казаки активно участвуют в специальной военной операции и в оказании ЛНР и ДНР гуманитарной помощи.