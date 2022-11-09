Джакарта, 9 ноября, 2022, 08:24 — ИА Регнум. Спикер парламента Индонезии Пуан Махарани продолжает наследие первого президента Сукарно в заботе о хороших отношениях Индонезии с Южной Кореей, сообщает CNN Indonesia.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

Пуан Махарани получила почетную степень доктора политических наук от Южной Кореи благодаря самоотверженности на протяжении многих лет. Инаугурация состоялась в Пусане, куда Пуан Махарани прибыла в сопровождении своей матери, которая также является пятым президентом Индонезии, Мегавати Сукарнопутри.

Благодаря своей мирной дипломатии ранее Мегавати Сукарнопутри получила звание почетного профессора Сеульского института искусств. Политик получила почетную докторскую степень в нескольких университетах Южной Кореи.

Отметим, посольство Индонезии в Сеуле отметило, что индонезийских студентов в Южной Корее всего около 1700 человек, тогда как студентов из стран АСЕАН в Южной Корее насчитывается около 72 тысяч. Однако Индонезия стала потенциальным мировым рынком для Южной Кореи.

«Сотрудничество в области образования — это инвестиция в укрепление отношений между двумя странами в будущем», — заявила Пуан Махарани.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо принял генерального секретаря форума мира Абу-Даби (ОАЭ) в президентском дворце в Джакарте.