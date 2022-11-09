Пекин, 9 ноября, 2022, 08:21 — ИА Регнум. На стартовую площадку космодрома Вэньчан в провинции Хайнань 9 октября доставили ракету-носитель «Чанчжэн-7» с космическим грузовиком «Тяньчжоу-5». Об этом сообщает Управление программы пилотируемых космических полётов КНР.

Tech.ce.cn Чанчжэн-5 Y2

Управление программы пилотируемых космических полётов КНР «9 ноября космический грузовик «Тяньчжоу-5» вместе с ракетой-носителем Long March-7 (Чанчжэн-7) доставлены в вертикальном положении на стартовую площадку».

По информации ведомства, на космодроме Вэньчан всё оборудование функционирует нормально, в ближайшее время будет проведена предстартовая проверка. Дата запуска ракеты-носителя с космическим грузовиком к китайской орбитальной станции, на которой с июня работает экипаж из трёх человек, пока не называется.

Как сообщало ИА REGNUM, ракета-носитель «Чанчжэн-7 Y6», которая выведет на орбиту китайской космической станции грузовик «Тяньчжоу-5», была доставлена на космодром Вэньчан.