Москва, 9 ноября, 2022, 08:17 — ИА Регнум. По итогам дня 8 ноября нефть марки Brent подешевела на 2,94%, до $95,11 за баррель. Нефтяной рынок оказался под давлением из-за неопределенности по поводу коронавирусной политики Китая, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Quartl Транспортировка нефти

По его словам, судя по последним новостям, власти намерены продолжать массовые тестирования и введение локдаунов для сдерживания распространения коронавируса. 7 ноября в Китае было зафиксировано более 7 тысяч новых случаев заболевания COVID-19, что является максимумом за шесть месяцев.

Эксперт отметил, что поскольку КНР является крупнейшим импортером нефти в мире, поэтому статистика и новости о коронавирусе влияют на динамику нефтяного рынка.

Сегодня, 9 ноября, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $95,25 за баррель. В центре внимания остается выход отчета по потребительским ценам в США (10 ноября) и отчет по запасам нефти минэнерго США.

По его словам, инфляция окажет влияние на динамику индекса доллара, а он на нефтяной рынок. Запасы нефти от API показали, что на 4 ноября запасы нефти увеличились на 5,618 млн против — 6,53 млн неделей ранее. Промежуточные парламентские выборы в США не должны оказать влияния на цены.

Эксперт отметил, что ценовая модель на дневном периоде стала превращаться в медвежью, после падения цены до $94,91. Если уровень $93,95 не устоит, то падение ускорится до $90,50. Активность покупателей стоит ожидать после выхода отчета минэнерго США.

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