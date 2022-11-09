Вашингтон, , 08:04 — REGNUM Губернатор американского штата Нью-Йорк демократ Кэти Хокул одерживает победу на выборах главы региона и сохраняет за собой эту должность. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на предварительные результаты голосования.

Уточняется, что за Хокул отдали голоса 55,1% избирателей. Ее соперник из республиканской партии Ли Зелдин пока получает 44,9% голосов. Если такое соотношение сохранится и по результатам обработки всех бюллетеней, то Хокул одержит победу и станет первой избранной женщиной на пост губернатора штата Нью-Йорк.

Отметим, что Хокул заняла пост губернатора штата после ухода в отставку экс-главы региона Эндрю Куомо. Она, как заместитель губернатора, возглавила штат после его отставки.

Как сообщало ИА REGNUM, действующий губернатор штата Флорида республиканец Рон Десантис сохраняет свой пост главы региона. Согласно промежуточным результатам голосования, он набирает около 58,2% голосов избирателей.