Тегеран, 9 ноября, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Управляющий директор Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) Мохсен Ходжастех-Мехр заявил, что на основе инвестиций в миллиард долларов разработка нефтяного месторождения Сохраб в провинции Хузестан начнется в течение нескольких дней. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иван Шилов ИА REGNUM Иранская нефть

Он заявил, что 3-я фаза 14-й очереди месторождения Южный Парс в Асалуйе теперь введена в эксплуатацию.

Директор отметил, что 3-я фаза этого нефтеперерабатывающего завода начала получать газ после запуска блоков 104, 105 и 106, причем в середине декабря текущего года также будут введены в эксплуатацию и следующие газовые ряды.

Ходжастех-Мехр подчеркнул, что инвестиции в нефтеперерабатывающий завод 14-й очереди Южного Парса составили 2,5 миллиарда долларов.

Он также сообщил, что начало внедрения современного Центра повышения производительности в Ахвазе и развитие исследовательской деятельности в этой области являются большим шагом в целях активизации иранской нефтяной промышленности.