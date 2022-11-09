Токио, , 07:46 — REGNUM Дефицит Японии в торговле с Россией за период с апреля по сентябрь 2022 года вырос в 2,6 раза по сравнению с аналогичным показателем 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба японского минфина.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что японский экспорт в Россию сократился за это время на 46,9% из-за антироссийских санкций. В частности, Япония перестала поставлять продукцию электронной и машиностроительной отрасли, а также новые автомобили. При этом экспорт подержанных японских автомобилей в Россию за указанный период вырос на 40%. В настоящее время этот товар является значимым для японского экспорта.

Однако импорт товаров из России в Японию за период с апреля по сентябрь 2021 года вырос на 36%. На это повлиял рост цен на энергоносители на мировом рынке, а также падение курса японской иены по отношению к доллару США. При этом Япония продолжает импортировать нефть и уголь из России, несмотря на значительное снижение объемов поставок, а также увеличивает закупки российского сжиженного природного газа.