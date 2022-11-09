Пекин, 9 ноября, 2022, 07:46 — ИА Регнум. Китай представил противокорабельную гиперзвуковую ракету YJ-21 на 14-й Китайской международной авиационной и аэрокосмической выставке в Чжухае. Об этом сообщила газета South China Morning Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

«Характерная коническая форма боевой части ракеты аналогична российской высокоточной гиперзвуковой ракете воздушного базирования Х-47 «Кинжал», способной развивать скорость до 12 Махов при дальности более 2000 км», — указывает издание.

Китайский аналог, по словам авторов статьи, также способен поражать цели на дистанции более 2 тыс. километров. При этом утверждается, что китайская ракета является более мощной, чем российский «Кинжал». Издание подчеркивает, что демонстрация такого оружия является серьезным предупреждающим сигналом для Соединенных Штатов.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября США провели испытания компонентов гиперзвукового оружия. Утверждается, что Пентагон уже провел около десяти подобных экспериментов. Тем не менее пока своих гиперзвуковых ракет, по сведениям экспертов, США еще не произвели.