Пекин, 9 ноября, 2022, 08:45 — ИА Регнум. Китай призвал Великобританию искренне уважать его суверенитет и прекратить любые формы официальных обменов с Тайванем после того, как появились новости о намерении британского министра посетить остров, сообщает 8 ноября газета China Daily.

Иван Шилов ИА REGNUM КНР и Тайвань

Представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь сделал это замечание на ежедневном пресс-брифинге, когда Министерство международной торговли Великобритании объявило, что государственный министр министерства и член парламента Великобритании Грег Хэндс посетит Тайвань на этой неделе. Во время своей двухдневной поездки Хэндс встретится с тайваньским лидером Цай Иньвэнь и будет одним из организаторов торговых переговоров.

«Китай призывает Великобританию соблюдать принцип «одного Китая», который является политической основой для развития двусторонних связей между двумя странами и прекратить посылать неправильные сигналы сепаратистским силам «независимости Тайваня», — сказал Чжао, добавив, что существует только один Китай, и Тайвань является неотъемлемой частью Китая.

Он также выступил с суровым предупреждением властям Тайваня, заявив, что их попытки вступить в сговор с внешними силами с целью достижения «независимости» обречены на провал. Чжао также выразил сильное недовольство и решительное несогласие с так называемым совместным заявлением, опубликованном министрами иностранных дел «Большой семерки» 4 ноября, заявив, что оно игнорирует факты, грубо вмешивается во внутренние дела Китая и злонамеренно очерняет страну.

Опровергнув комментарии министров иностранных дел G7, Чжао сказал, что Китай является образцовой моделью соблюдения Устава ООН и реальной многосторонности. Китай всегда был привержен продвижению совместных мер международного сообщества в ответ на глобальные вызовы, и он привержен построению сообщества с общим будущим для человечества, добавил он.

Он также отметил, что позиция Китая по делам, касающимся Тайваня, Синьцзяна и Гонконга, ясна и последовательна. Чжао призвал G7 перестать цепляться за ментальность холодной войны и идеологические предрассудки, воздерживаться от вмешательства во внутренние дела других стран и прекратить повторять ложь и заблуждения. G7 должна прекратить провоцировать региональные конфликты и создавать блоковую конфронтацию, чтобы создать благоприятные условия для глобального сотрудничества, добавил он.