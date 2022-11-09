Пекин, 9 ноября, 2022, 08:34 — ИА Регнум. Китай не заинтересован во внутренних делах Канады, заявил 8 ноября представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь, призвав Канаду прекратить делать замечания, наносящие ущерб двусторонним связям. Ответ опроверг недавнее обвинение премьер-министра Канады Джастина Трюдо, который утверждал, что Китай и другие страны играют в «агрессивные игры» с так называемыми демократиями, сообщает 8 ноября газета Global Times.

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Необоснованные обвинения Трюдо свидетельствуют о том, что Оттава под беспрецедентным давлением Вашингтона наращивает свои усилия по реализации «Индо-Тихоокеанской стратегии», которая направлена на сдерживание мирного развития Китая, поскольку Вашингтон все больше беспокоится о растущей разобщенности своих союзников, отметили китайские эксперты. Они предупредили, что такие безответственные высказывания канадского премьер-министра нанесут ущерб китайско-канадским отношениям.

Двусторонние связи могут строиться только на основе взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды, и китайско-канадские отношения не являются исключением, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на очередной пресс-конференции 8 ноября.

Замечания Чжао прозвучали после того, как Трюдо 7 ноября отреагировал на расследование Global News, в котором утверждалось, что в нем «подробно описаны предполагаемые усилия Китая по финансированию подпольной сети по меньшей мере из 11 федеральных кандидатов, которые баллотировались на выборах 2019 года, среди других утверждений о вмешательстве в выборы в этой кампании».

«К сожалению, мы видим, как страны, государственные деятели со всего мира, будь то Китай или другие, продолжают играть в агрессивные игры с нашими институтами, с нашими демократиями», — сказал Трюдо журналистам в Монреале.

Канадское СМИ Global News недавно заявило, что «Пекин якобы нацелен на Канаду с помощью обширной кампании иностранного вмешательства».

Подобные обвинения — это старые уловки, которыми торгуют некоторые западные страны, которые стремятся создать проблемы из ничего, заявил Global Times заместитель генерального секретаря Центра канадских исследований Китайской академии общественных наук Яо Пэн.

Канада, похоже, готова ускорить свой переход к «Индо-тихоокеанской стратегии» под руководством США и ужесточить свое отношение к Китаю. 5 ноября канадское СМИ CBC сообщило, что «долгожданная стратегия» Канады по взаимодействию с Китаем и более широким Индо-Тихоокеанским регионом может, наконец, быть опубликована в течение нескольких дней.

CBC сообщило, что не случайно канадские министры в последнее время ездили в Вашингтон, чтобы поговорить о расширении торговли с союзниками или даже о разрыве отношений с Китаем. Хотя детали стратегии пока не ясны, CBC предположила, что в целом она заключается в том, чтобы «ориентироваться на Вашингтон». Если это так, то это вызывает разочарование и сожаление, заявили китайские эксперты.

США обеспокоены разобщенностью своей системы альянсов, особенно альянса «Пяти глаз», поэтому они удвоили усилия по оказанию давления на своих союзников, включая Канаду и Австралию, сообщил Global Times эксперт по международным отношениям из Пекина, пожелавший остаться неназванным. Анонимный эксперт отметил, что влияние Вашингтона на Оттаву существует уже давно.

Ссылаясь на типичный случай в январе 2019 года, когда Трюдо уволил своего посла в Китае Джона Маккаллума, который смутил Трюдо, заявив, что финансовый директор Huawei Мэн Ваньчжоу может привести веские аргументы против экстрадиции в США, анонимный эксперт сказал, что администрация Трюдо почти потеряла свою независимость, как это выглядит в Вашингтоне.

По словам Яо, предстоящий стратегический документ — это не что иное, как продолжение следования примеру США в сдерживании Китая и создании проблем в области дипломатии, прав человека, вопросов Южно-Китайского моря и китайско-канадских экономических и торговых отношений.

Яо сказал, что Канада, вероятно, будет и дальше препятствовать сотрудничеству в области торговли и промышленных цепочек с Китаем в ключевых областях, таких как энергетика, стратегические ресурсы, высокие технологии и биомедицина. Это, несомненно, нанесет еще больший ущерб хрупким китайско-канадским отношениям, а также нанесет ущерб собственным экономическим интересам Канады.