Багдад, , 05:14 — REGNUM По меньшей мере 10 человек погибли в результате авиаудара по автомобильной колонне, перевозившей горючее через границу из Ирака в Сирию, сообщило агентство Associated Press.

Взрыв Цитата из х/ф «Забриски пойнт». Реж. Микеланджело Антониони. 1970. США, Италия

Атака произошла недалеко от иракского города Аль-Каим. В колонне двигалось примерно 15 грузовиков. Некоторые из погибших были иранцами. Информация о том, кто совершил нападение, не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября в городе Сулеймания на севере Ирака был подорван автомобиль, из-за чего пострадали два человека.

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