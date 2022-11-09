Тяньцзинь, Китай, 9 ноября, 2022, 08:09 — ИА Регнум. Первые прямые рейсы между Китаем и Сербией должны стартовать уже 9 декабря вылетом рейса из Белграда в Тяньцзинь с запланированным прибытием в международный аэропорт Биньхай 10 декабря, сообщает газета China Daily.

(сс) Mark Harkin Самолет авиакомпании Air Serbia

Регулярные еженедельные рейсы Air Serbia будут вылетать из Белграда по субботам, а обратные рейсы будут выполняться из Тяньцзиня по воскресеньям, сообщили в аэропорту. Согласно сообщению WeChat-аккаунта «Радио Тяньцзиня», на новых рейсах будет перевозиться до 240 пассажиров. А осуществляться они будут самолетами Airbus A330-200, самым большим самолетом такого рода в парке Air Serbia.

Президент Сербии Александр Вучич заявил местным СМИ на прошлой неделе, что новые рейсы — это большая новость. В 2020 и 2021 годах медицинские материалы, включая сырье для вакцин против COVID-19, были доставлены авиакомпанией Air Serbia из аэропорта Тяньцзиня для Сербии.