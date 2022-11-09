Москва, 9 ноября, 2022, 08:57 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы 6 декабря 2022 года планирует начать рассмотрение крупного финансового иска Сбербанка к нефтетрейдеру Glencore Energy UK Ltd (Лондон). С ответчика пытаются взыскать сумму, которая соответствует более чем 7,1 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Иск от банка в базу суда поступил 31 октября 2022 года. В карточке дела фигурировала сумма претензий — 7 122 958 759,3 рубля. 3 ноября 2022 года дело принял судья Сорокин.

В определении суда уточняется, что речь идёт о взыскании долга по договору о выкупе будущей продукции от 22 октября 2020 года за поставку нефтяной смеси на границу территории бывш. УССР и Венгрии за 4 — 11 марта 2022 года — 57 125 289,35 евро, неустойки — 1 111 785,54 евро. Также в основе иска фигурирует долг за поставку нефтяной смеси на границу территории бывш. УССР и Словакии практически тот же период (4-10 марта 2022 года) и 19–22 марта 2022 года — 57 629 591,70 евро, неустойки — 1 092 392,73 евро.

Прочие детали пока не раскрывались. Сбербанк в этих сделках мог выступать в качестве банка-гаранта.

Напомним, компания-ответчик входит в дивизион швейцарской компании Glencore.