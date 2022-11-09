Канберра, 9 ноября, 2022, 03:42 — ИА Регнум. Власти Австралии «расследуют ряд дел» в связи с сообщениями о том, что бывшие военные летчики страны участвовали в обучении китайских военных, заявил на пресс-конференции австралийский министр обороны Ричард Марлес.

(сс) Official U.S. Navy Page Летчик

По словам чиновника, его ведомство начнет пересмотр обязательств экс-военнослужащих в рамках доступа к секретным сведениям, чтобы предотвратить их разглашение.

Скандал разразился после появления в британской прессе публикаций о деятельности академии испытательных полетов ЮАР, в которой проходило обучение китайских военных. Инструкторами являлись пилоты из некоторых стран Запада, в том числе из Британии, Австралии и Новой Зеландии.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле австралийский министр иностранных дел Марис Пейн заявил, что Австралия разочарована из-за подписания соглашения о сотрудничестве между Китаем и Соломоновыми Островами.