Афины , 9 ноября, 2022, 02:58 — ИА Регнум. Греческие профсоюзы в ответ на решение суда признать намеченную на 9 ноября забастовку транспортников незаконной объявили об ужесточении своей позиции. Об этом со ссылкой на руководство отраслевых профсоюзов сообщает газета Proto Thema.

Steve Morgan Троллейбус. Греция

Согласно первоначальным планам, работа общественного транспорта во время суточной общенациональной забастовки должна была прерываться лишь на несколько часов. В ответ на действия администрации транспортных организаций, попытавшихся заблокировать забастовку через суд, профсоюзы решили не ограничиваться частичным прекращением работы, а провести уже суточную акцию протеста.

В частности, в Афинах 24 часа не будут работать две основные подземные линии метро, включая маршрут из Афинского международного аэропорта в центр столицы. Не выйдут на свои маршруты городские автобусы и троллейбусы, также намерены поступить и таксисты. Это практически полностью оставит греческую столицу на сутки без общественного транспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, Высший совет профсоюза государственного сектора и Всеобщая конфедерация труда Греции (профобъединение частного сектора) объявили о проведении 9 ноября в стране суточной общенациональной забастовки.