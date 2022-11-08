Вашингтон, 9 ноября, 2022, 02:19 — ИА Регнум. Процесс массового сокращения сотрудников начнётся в американской компании Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 8 ноября сообщила газета Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА REGNUM Марк Цукерберг

Отмечается, что массовое увольнение сотрудников компании начнётся уже 9 ноября, официально о начале процесса сокращения работников будет объявлено утром этого дня.

По данным издания, глава компании Марк Цукерберг объявил о предстоящем полномасштабном сокращении сотрудников на встрече с руководителями корпорации 8 ноября. Как сообщили источники, Цукерберг выглядел крайне удручённым и заявил о своей ответственности за просчёты компании.

По данным на конец сентября в компании Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ) работали около 87 тыс. сотрудников. Сколько работников компании попадут под сокращение, не уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Цукерберг заморозил наём сотрудников в свою компанию и урезал бюджет большинства команд.