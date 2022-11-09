Лондон, , 00:57 — REGNUM Министр без портфеля в правительстве Британии Гэвин Уильямсон подал прошение об отставке после того, как против него были выдвинуты обвинения в издевательствах в отношении коллег по службе, сообщает газета The Guardian.

Британия Иван Шилов © ИА REGNUM

Чиновник заявил, что принял такое решение, чтобы «полностью соблюдать текущий процесс подачи жалоб в рамках расследования против себя». Уильямсон отверг представленные обвинения, но признал, что они «отвлекают внимание от хорошей работы, которую делает это правительство».

С июля 2019 по сентябрь 2021 года он работал на посту министра обороны королевства. Тогда правительство Британии возглавлял Борис Джонсон.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября новым британским премьер-министром стал бывший глава минфина страны Риши Сунак.

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