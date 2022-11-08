Лос-Анджелес, США, , 23:20 — REGNUM Виола Дэвис исполнит главную роль в фильме «Большая двадцатка», премьера которого состоится в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video. Об этом 8 ноября сообщает портал The Wrap.

Виола Дэвис в фильме The Woman King режиссёра Джины Принс-Байтвуд Скриншот из трейлера

Дэвис исполнит роль женщины Тейлор Саттон, которую выбрали на пост президента США. Главной героине придётся использовать свой «лидерский и военный опыт» в ситуации, когда группа террористов совершит нападение на очередной саммит G20. В качестве режиссёра фильма выступит мексиканский кинематографист Патрисия Ригген, ранее снявшая приключенческую драму «Под одной луной» и ленту «33» про реальный случай, произошедший с чилийскими шахтёрами.

Напомним, одной из последних работ Виолы Дэвис в кино стала роль генерала Наниска в фильме «Женщина-король» (The Woman King). Она также снялась в кинокомиксе «Чёрный Адам», премьера которого состоялась в США 21 октября 2022 года.

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