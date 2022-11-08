Памплона, Испания, 8 ноября, 2022, 23:13 — ИА Регнум. 8 ноября в Памплоне на стадионе «Рейно-де-Наварра» футбольный клуб «Осасуна» в матче 14-го тура испанской Ла Лиги сезона 2022/23 сыграет с каталонской «Барселоной». Стартовый свисток прозвучит в 23:30 по московскому времени.

«Барселона»

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Хесусом Гилем. Ассистенты главного судьи — Анхель Невадо Родригес и Хавьер Мартинес Николас.

«Осасуна»: Айтор Фернандес Абарискета, Начо Видаль, Хуан Крус, Унаи Гарсия, Давид Гарсия Субирия, Лукас Торро, Хон Монкайола, Мои Гомес, АЙмар Орос Уарте, Чими Авила, Рубен Гарсия.

«Барселона»: Марк-Андре тер Штеген, Андреас Кристенсен, Маркос Алонсо, Хорди Альба, Алехандро Бальде, Серхио Бускетс, Педри, Френки де Йонг, Усман Дембеле, Ферран Торрес, Роберт Левандовски.