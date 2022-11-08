Приштина, Сербия, 8 ноября, 2022, 23:01 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Альбин Курти 8 ноября принял посла Франции в Косово Оливье Геро и заместителя главы департамента министерства иностранных дел и Европы Франции Сильвана Гиогэ.

Приштина. Косово

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе дружеской беседы Курти отметил успехи Берлинского процесса.

Стороны обсудили проблемы безопасности и недавнее обострение на севере Косово, вылившееся в массовую отставку сербских служащих властных структур, управляемых из Приштины. Косовский политик обвинил Белград в попытке дестабилизации обстановки в Косово и подстрекательстве к провокациям.

Курти потребовал более решительной поддержки либерализации визового режима с ЕС для граждан Косово со стороны Франции.