Неаполь, Италия, 8 ноября, 2022, 23:21 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Наполи» под руководством Лучано Спаллетти одержал уверенную победу над «Эмполи», тем самым продлив победную серию в Серии А до десяти матчей. Об этом 8 ноября сообщает корреспондент

(сс) RonnyK «Наполи»

Игра, проходившая в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона», завершилась со счетом 2:0, а забитыми мячами отметились Ирвинг Лосано (69’ пенальти) и Петр Зелиньский (88’ Ирвинг Лосано). Единственную красную карточки на 74-й минуте получил защитник «Эмполи» Себастьяно Луперто.

Составы команд:

«Наполи»: Мерет, Мин Джэ, Руй, Ди Лоренцо, Эстигор, Лоботка (Демме, 90’), Ндомбеле (Зелиньский, 64’), Замбо-Ангисса, Осимхен (Симеоне, 90’), Политано (Лосано, 64’), Распадори (Эльмас, 64’).

«Эмполи»: Викарио, Стоянович, Луперто, Исмайли, Паризи, Марин (Эконг, 85’), Бандинелли (Грасси, 73’), Хаас (Акпо-Акпро, 59’), Бальданци (Хендерсон, 73’), Сатриано (Ламмерс, 59’), Байрами.

«Наполи», одержав 12-ю победу в сезоне и набрав 38 очков, укрепился на первом месте в турнирной таблице Серии А. «Эмполи» с 14 очками остался на 14-й позиции.