Вольфсбург, Германия, , 23:35 — REGNUM Дортмундская «Боруссия» в первом матче 14-го тура немецкой Бундеслиги сезона 2022/23 уступила «Вольфсбургу». Встреча, проходившая в Вольфсбурге на стадионе «Фольксваген-Арена», завершилась со счетом 2:0.

Забитыми мячами в составе «волков» отметились Мики ван де Вен (6’) и Лукас Нмеча (90+1’ Патрик Виммер). Желтые карточки получили Феликс Нмеча, Омар Мармуш, Лукас Нмеча, Матч Хуммельс и Антони Модест.

Составы команд:

«Вольфсбург»: Кастельс, Борнау, ван де Вен, Силва, Баку, Арнольд, Герхардт, Нмеча (Сванберг, 88’), Каминьский (Руссийон, 88’), Винд (Нмеча, 75’), Мармуш (Виммер, 58’).

«Боруссия»: Кобель, Шлоттербек, Геррейру, Хуммельс, Зюле (Азар, 71’), Озкан (Пасалич, 80’), Брандт, Мален (Модест, 70’), Беллингем, Адейеми (Рейна, 61’), Мукоко.

«Вольфсбург», одержав пятую победу в сезоне и набрав 20 очков, поднялся на восьмое место в турнирной таблице Бундеслиги. «Боруссия» с 25 очками временно осталась на четвертой позиции.