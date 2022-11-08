Кремона, Италия, 8 ноября, 2022, 22:58 — ИА Регнум. 8 ноября в Кремоне на стадионе «Джованни Цини» футбольный клуб «Кремонезе» в матче 14-го тура итальянской Серии А сезона 2022/23 сыграет с «Миланом». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.

(сс) Антон Зайцев. soccer.ru Анте Ребич в составе сборной Хорватии по футболу

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Антонио Рапуано. Ассистенты главного судьи — Филиппо Валерани и Алессандро Чипресса.

Стартовые составы команд:

«Кремонезе»: Марко Карнесекки, Эмануэле Валери, Эмануэль Айву, Хоан Васкес, Маттео Бьянкетти, Паоло Гильоне, Мишел Кастаньетти, Суалио Мейте, Гонсало Эскаланте, Даниэль Чиофани, Феликс Афена-Гьян.

Главный тренер: Массимилиано Алвьини.

«Милан»: Чиприан Тэтэрушану, Фоде Балло-Туре, Фикайо Томори, Симон Кьер, Малик Тьяв, Исмаэль Беннасер, Сандро Тонали, Анте Ребич, Джуниор Мессиас, Дивок Ориги.

Главный тренер: Стефано Пиоли.

В текущем сезоне 29-летний нападающий сборной Хорватии Анте Ребич принял участие в восьми турах чемпионата Италии, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами.