Рим, 8 ноября, 2022, 20:46 — ИА Регнум. Самым экологически чистым городом Италии является Больцано, таковы итоги исследования экспертов, опубликованного в издании Il Sole 24 Ore 8 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

В пятерку лидеров также вошли Тренто, Беллуно, Реджо Эмилия и Козенца. Наименее экологически благополучными названы ряд южных городов страны, в том числе сицилийские Катания и Палермо.

Среди крупных городов страны самые высокие позиции — у Венеции (13 место), Милана (38) и Флоренции (43).