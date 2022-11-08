Москва, , 19:39 — REGNUM Состоявшихся ударов по инфраструктуре б. УССР недостаточно. Об этом 8 ноября заявил ИА REGNUM ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

БПЛА Герань 2 Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Ударов по инфраструктуре недостаточно. Необходимо уничтожение парка тепловозов», — заявил эксперт.

Для уничтожения локомотивного парка нужно использовать беспилотники «Герань», которые могут получать целеуказание от наших самолетов ДРЛО, считает Александров. БПЛА «Герань-2» вполне могут отслеживать тепловозы и наносить по ним удары, уверен политолог.

«Но главное — необходимо уничтожение системы государственного управления б. УССР — администрации президента, правительства, Верховной рады, ключевых министерств и силовых ведомств, администраций областей и крупных городов, системы военкоматов, органов прокуратуры, полиции и, конечно же, центральных СМИ», — заключил эксперт.

Напомним, что после теракта на Крымском мосту Россия начала наносить удары по энергетической инфраструктуре б. УССР.